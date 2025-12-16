У Запоріжжі за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Про це стало відомо з інформації сайту Мінфін.

Найбільше зростання торкнулося круп, молочних виробів та деяких овочів, що безпосередньо впливає на сімейний бюджет.

Манка «Хуторок» вагою 800 грамів у середньому коштує 39,66 грн, що на 1,98 грн більше порівняно з листопадом. Розцінки по магазинах відрізняються: Megamarket продає продукт по 40 грн, Metro – 40,49, Novus – 38,49. Аналітики відзначають, що підвищення вартості пов’язане із сезонними коливаннями та зростанням цін на зерно.

Молочні продукти також подорожчали. Сметана «Президент» 15% об’ємом 350 грамів у середньому коштує 55,79 гривень, що на 3,53 вище, ніж минулого місяця. Розкид цін по мережах: Metro – 56,68, Novus – 55,99, Auchan – 54,70. Поступове зростання зумовлене підвищенням витрат на виробництво та логістику.

Серед овочів найбільше зросла вартість помідорів сливка. Середня вартість досягла 156,90 грн за кілограм, тоді як у листопаді становила 133,91. Різниця у торгових мережах значна: Auchan пропонує товар за 135,40, Megamarket – 186,30, Novus – 149 гривень. Експерти пояснюють, що на розцінки вплинули сезонний дефіцит та складнощі з поставками.

Буряк додав у ціні лише 0,30 гривень – середня вартість становить 10,33 за кілограм. У магазинах варіації такі: Megamarket – 16,20, Auchan – 7,90, Metro – 6,90. Незначне підвищення пояснюють коливанням попиту та нестабільністю постачання у регіоні.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі є комплексним явищем. Основні фактори: сезонні зміни врожаю, логістичні витрати, інфляційний тиск та коливання цін на енергоносії. Для споживачів важливо планувати закупівлі, порівнювати пропозиції різних мереж та віддавати перевагу локальним виробникам.

