Робота для пенсіонерів у Запоріжжі є реальною можливістю залишатися активним, соціально залученим та фінансово незалежним.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає доступнішою, адже місцеві компанії активно пропонують вакансії для людей поважного віку, повідомляє Politeka.

Одразу кілька підприємств, зокрема Пан Маркет, От і До та Sigma Запоріжжя, шукають співробітників без суворих вікових вимог. Основне — бажання працювати, охайність та відповідальне ставлення до обов’язків.

У Шевченківському районі відкрито набір на посаду продавця-касира в магазині "Пан Маркет". Ставка — 750 грн на день. Робота передбачає касові операції, консультації покупців, викладку товарів та участь в інвентаризаціях. Перевагу надають кандидатам із комунікабельністю та орієнтацією на командну роботу.

Підприємство От і До потребує пічника для технічного обстеження вентиляційних та димових каналів. Обов’язки включають перевірку газового обладнання, чистку систем, а також оформлення необхідної документації. Досвід вітається, але головне — знання принципів функціонування інженерних мереж.

Компанія Sigma Запоріжжя запрошує підсобного робітника для виконання господарських завдань на двох об'єктах. Це прибирання території, покіс трави, фарбування, допоміжні слюсарні дії. Працівникам надають повний інвентар та безкоштовний транспорт до місця виконання завдань.

Варто зазначити, що робота для пенсіонерів у Запоріжжі — це реальна можливість залишатися активним, соціально залученим та фінансово незалежним. Місто дедалі частіше демонструє приклади лояльного ставлення до досвідчених фахівців.

