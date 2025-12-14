Переселенці та члени їхніх родин можуть отримати безкоштовне житло для ВПО у Київській області.

Безкоштовне житло для ВПО у Київській області, це форма державної підтримки, доступна всім, хто був змушений покинути власну оселю через війну, пише Politeka.net.

Щоб скористатися цією можливістю, потрібно знати, як працює система розселення та які документи необхідно подати.

Такі помешкання надаються за місцем фактичного перебування переселенця, зазвичай на період до одного року. За потреби цей строк можуть продовжити, якщо людина або родина не має можливості знайти інше житло.

Встановлена й мінімальна норма площі безкоштовного житла для ВПО у Київській області на кожного мешканця повинно припадати не менше 6 квадратних метрів. Рішення про надання житла ухвалюють на основі бальної системи оцінки потреб.

Перевагу при поселенні мають:

багатодітні сім’ї;

родини з дітьми;

вагітні жінки;

люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність;

пенсіонери, житло яких було зруйноване чи стало непридатним для проживання.

Як стати на облік?

Щоб отримати тимчасове житло, необхідно подати заявку до одного з таких органів:

центру надання адміністративних послуг (ЦНАП);

виконавчого органу місцевої ради;

районної державної адміністрації.

Після звернення на сім’ю або окрему особу відкривають облікову справу та присвоюють індивідуальний номер.

Необхідні документи:

копії паспортів та документів, що підтверджують громадянство;

довідка ВПО;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

копія ІПН;

підтвердження пріоритетного права (за наявності).

Пошкодження або руйнування житла допускається підтвердити письмовою заявою членів родини.

Коли можуть відмовити?

У взятті на облік відмовляють лише у двох випадках:

якщо подано неповний пакет документів;

якщо надані дані недостовірні.

У разі незгоди з рішенням заявник має право оскаржити відмову в суді.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: пропозиція базового овоча різко впала.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Київській області: ціни стрімко б'ють рекорди.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для переселенців у Київській області: що потрібно зробити для отримання будинку.