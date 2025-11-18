В целом, подорожание продуктов в Киевской области остается ощутимым и продолжает влиять на расходы домохозяйств.

Подорожание продуктов в Киевской области в течение ноября 2025 года ощутили местные жители, сообщает Politeka .

Аналитики отмечают стремительное повышение цен на овощи, крупы и молочные товары, что заставляет семьи более тщательно планировать покупки.

Самый большой прирост наблюдается среди овощей. Огурцы гладкие сейчас стоят в среднем 138 гривен за килограмм, в то время как в октябре средняя стоимость была 80,49. Это наиболее заметное удорожание среди свежих продуктов.

Крупы подорожали менее заметно. Пшено сегодня стоит в среднем 29,53 за кг, что на 3,67 больше, чем в октябре. В супермаркетах цены отличаются: Auchan – 26,90, Megamarket – 32,20, Metro – 29,50 грн.

Молочные изделия тоже подорожали. Молоко Яготинское 2,6% объемом 900 мл продается в среднем за 60,98 грн. В разных сетях цены варьируют: Auchan – 57,90, Megamarket – 67,70, Metro – 60,32, Novus – 57,99. Прирост за месяц составил около 3,78 грн.

Эксперты советуют жителям сравнивать расценки в разных магазинах, планировать закупки и пользоваться акционными предложениями, чтобы снизить влияние удорожания на семейный бюджет. В целом, подорожание продуктов в Киевской области остается ощутимым и продолжает влиять на расходы домохозяйств.

Одновременно в регионе действует программа бесплатной выдачи еды. С 10 ноября стартовала шестая волна пособия для 80 тысяч местных семей. Организаторы призывают не приходить всем сразу во избежание больших очередей и обеспечить равномерный доступ к наборам.

Гуманитарная поддержка помогает частично компенсировать последствия удорожания продуктов в Киевской области для наиболее уязвимых категорий граждан.

