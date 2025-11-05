Подорожчання продуктів у Київській області зафіксовано на основі середніх показників цін за останній місяць, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає портал Мінфін.

Помітне зростання відбулося у категорії молочних виробів. Молоко Яготинське 2,6% (900 мл) тепер коштує 60,98 грн, тоді як раніше середня вартість становила 56,18 грн. Найнижчий цінник зафіксований в Auchan — 57,90, у Novus — 57,99, Metro пропонує 60,32, а Megamarket — 67,70. Порівняно з жовтнем, підвищення становить 3,78.

Крупи теж не залишилися без змін. Середній цінник на гречку (1 кг) піднявся до 42,37 гривні проти 40,88 місяцем раніше. У Auchan вона коштує 34,90, у Novus — 39,89, Metro — 39,90, а Megamarket встановив 54,80 гривні. Протягом жовтня коливання залишалися незначними, але загальна тенденція показує поступове підвищення до нинішнього рівня.

Серед овочів рекордне зростання демонструють огірки. Їхня середня ціна досягла 136,65 грн за кілограм, що перевищує попередні показники на 84,76. Найдешевше їх можна знайти у Metro — 114,30, тоді як Novus пропонує 159,00 . У жовтні середня вартість становила 114,38. За останні тижні відбулося стрімке підняття, починаючи з 51,89 і закінчуючи понад 130 гривень.

Отже, подорожчання продуктів у Київській області за останній період охопило основні споживчі позиції. Динаміка свідчить про стабільне підвищення цін на продовольчі товари, особливо в сегментах щоденного вжитку.

Зважаючи на таку ситуацію, місцевим жителям варто уважно розподіляти свій бюджет.

