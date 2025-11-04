Комунальники просять водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві ввели через масштабні ремонтні роботи на частині вулиць української столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

4 листопада з 9 години ранку до 18 години вечора частково обмежили рух транспорту в Києві на вулиці Братиславській, що розташована в Деснянському районі української столиці. Про це поінформували у комунальній корпорації «Київавтодор».

За інформацією підприємства, працівники шляхово-експлуатаційного управління Деснянського району проводять поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці вулиці Братиславської поблизу перехрестя з вулицею Крайною. Мета робіт — покращення якості асфальтобетонного покриття та забезпечення безпечного пересування транспорту.

У КК «Київавтодор» зазначають, що ремонтні роботи здійснюватимуться виключно за сприятливих погодних умов. У разі погіршення погоди графік виконання та обмеження руху транспорту в Києві може бути скориговано, аби зберегти якість укладання асфальту.

Комунальники просять водіїв поставитися з розумінням до тимчасових обмежень, завчасно планувати свої маршрути та, за можливості, користуватися об’їзними шляхами.

У корпорації також наголошують, що подібні роботи є частиною системного оновлення дорожньої інфраструктури району, спрямованого на підвищення комфорту та безпеки руху мешканців.

Також до 15 листопада частково обмежено рух Броварським проспектом у Дніпровському районі столиці. Дорожники виконують поточний ремонт асфальтобетонного покриття від ст. м. «Лісова» до м. Бровари. Роботи проводяться поетапно окремими ремонтними картами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Київській області: де щомісяця обіцяють платити до 34 тисяч.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.