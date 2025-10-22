Подорожчання продуктів у Київській області відчувається у всіх сегментах бакалії та хлібобулочних виробів.

У Київській області за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію підтверджують дані з порталу Мінфін.

Хліб житній Riga Бородинівський вагою 300 грамів у середньому коштує 46,30 гривні. У магазинах ціна коливається: Megamarket пропонує 47,70, Metro – 44,90. У вересні середнє значення становило 45,83 гривні, тож за минулі чотири тижні спостерігається підвищення на 0,47 гривні.

Яйця курячі Квочка фасуванням 10 штук продаються за середньою вартістю 74,50 гривні. Auchan встановив 79,00, Novus – 69,99. У вересні середнє значення складало 67,90 гривні, тому приріст становить 6,60 гривні.

Яйця перепелині по 20 штук нині коштують 67,04 гривні в середньому. В Auchan їх пропонують за 61,50, Megamarket – 69,70, Metro – 63,96, Novus – 72,99. У порівнянні з вереснем, коли середня ціна була 65,15 гривні, спостерігається збільшення на 1,53 гривні.

Отже, за даними останнього місяця, у Київській області підвищення вартості хлібобулочних виробів та яєчної продукції є помітним. Найбільше подорожчання відбулося серед курячих яєць, середнє підвищення для перепелиних становить менше від помітного росту хліба та курячої продукції, однак загальна тенденція демонструє стабільне збільшення витрат споживачів на базові харчові товари.

Подорожчання продуктів у Київській області відчувається у всіх сегментах бакалії та хлібобулочних виробів.

Крім того, у Київській області українці також мають можливість отримати продукти безкоштовно. Є кілька категорій громадян, яким це дозволено.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.