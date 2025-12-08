У Дніпрі запровадили нову систему оплати проїзду, тож у окремих мешканців виникли труднощі та запитання, що стосується нововведень.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі передбачає зручний електронний спосіб розрахунку за квитки через додаток "єДніпро", повідомляє Politeka.

Про це проінформували на офіційній сторінці ednipro в Інстаграмі.

Нова система оплати проїзду в Дніпрі передбачає, що місцеві жителі можуть оплачувати поїздки за допомогою QR-кодів, купувати проїзні абонементи та користкуватися Apple Pay або Google Pay для швидких та безконтактних розрахунків.

Нововведення покликане спростити процес купівлі квитка та зменшити черги при вході в транспорт. Для того, щоб нова система у Дніпрі працювала без збоїв, необхідно переконатися, що додаток оновлений до останньої версії. Окрім цього, користувач має пройти повторну авторизацію за номером телефону.

Більшість проблем в громадському транспорті виникають саме через відсутність оновлення або повторної авторизації. Після перевірки цих пунктів оплата проходить швидко та без затримок.

У "єДніпро" нагадали, що наразі існує два способи розрахунку в транспорті. Перший спосіб передбачає використання QR-коду на головній сторінці додатку.

Для цього необхідно відкрити додаток, натиснути «QR-scanner», відсканувати код у транспорті та обрати Apple Pay або Google Pay.

Другий спосіб передбачає використання сервісу «Транспорт» у додатку "єДніпро". Після переходу в сервіс необхідно обрати «QR-scanner», відсканувати QR-код або обрати «Мій проїзний» для придбання проїзного абонементу.

Користувачам варто знати, що обидва способи гарантують безпеку даних та швидкість проведення платежів, а також надають можливість відстежувати історію поїздок у додатку. Сервіс працює на всіх сучасних пристроях з актуальними версіями iOS та Android.

