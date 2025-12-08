Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області вплинуло на фінанси багатьох родин і змусило переглянути сімейні бюджети.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Миколаївській області торкнулося кількох населених пунктів, повідомляє Politeka.

Як інформують у Вознесенській міськраді, в місті цого року відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області.

За централізоване водопостачання звичайні побутові споживачі тепер сплачують 34,89 грн за кубічний метр із ПДВ, водовідведення обходиться в 11,06 грн за кубічний метр із ПДВ. Це перший суттєвий перегляд розцінок за останні кілька років і він відчутно вплинув на сімейні бюджети.

Не менш відчутним стало підвищення тарифів на комунальні послуги в Миколаївській області, зокрема в Очакові. Там нові ціни на воду пов’язані із зростанням вартості енергоносів та скороченням обсягів водопостачання, а також із численними поривами на каналізаційних мережах.

За інформацією міськради, постачання коштує 90,40 грн, а водовідведення - 101,30. Тож це також доволі сильно позначається на рахунках місцевих.

За даними підприємства "Очаків-сервіс", за останні три роки стан самопливних каналізаційних мереж погіршився на 80%. Наразі пошкоджено три каналізаційні колектори загальною довжиною 1500 метрів, що викликає додаткові витрати на перекачку стоків.

Окрім цього, у Миколаєві жителі багатоквартирних будинків активно висловлюють незадоволення новою схемою нарахування оплати за тепло.

Представники об’єднань співвласників багатоквартирних будинків стверджують, що двоставкова ціна на опалення, встановлена ОКП “Миколаївоблтеплоенерго”, змушує жителів облцентру щороку переплачувати значні суми навіть у літні місяці, коли опалення фактично не використовується.

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право