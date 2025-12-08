Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области повлияло на финансы многих семей и заставило пересмотреть семейные бюджеты.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области затронуло несколько населенных пунктов, сообщает Politeka.

Как сообщает в Вознесенском горсовете, в городе в этом году произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области.

За централизованное водоснабжение обычные бытовые потребители теперь платят 34,89 грн. за кубический метр с НДС, водоотвод обходится в 11,06 грн. за кубический метр с НДС. Это первый существенный пересмотр расценок за последние несколько лет, и он ощутимо повлиял на семейные бюджеты.

Не менее ощутимым стало повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, в частности, в Очакове. Там новые цены на воду связаны с ростом стоимости энергоносов и сокращением объемов водоснабжения, а также многочисленными порывами на канализационных сетях.

По информации горсовета, поставка стоит 90,40 грн, а водоотвод – 101,30. Это также довольно сильно сказывается на счетах местных.

По данным предприятия "Очаков-сервис", за последние три года состояние самотечных канализационных сетей ухудшилось на 80%. В настоящее время повреждены три канализационных коллектора общей длиной 1500 метров, что вызывает дополнительные затраты на перекачку стоков.

Кроме того, в Николаеве жители многоквартирных домов активно выражают недовольство новой схемой начисления оплаты за тепло.

Представители объединений совладельцев многоквартирных домов утверждают, что двухставочная цена на отопление, установленная ОКП Николаевоблтеплоэнерго, заставляет жителей облцентра ежегодно переплачивать значительные суммы даже в летние месяцы, когда отопление фактически не используется.

