Графики отключения воды с 8 по 14 декабря в Харькове охватывают ряд районов города и часть домов, сообщило издание Politeka.net.

Как проинформировали на официальном сайте 1562 года, график отключения воды в Харькове предусматривает несколько масштабных этапов работ.

На официальном сайте коммунальных служб сообщается, что в течение всего декабря в Харькове продолжатся масштабные плановые и аварийные работы, которые будут влиять на подачу холодной и горячей воды. Значительная часть этих работ приходится именно на период с 8 по 14 декабря.

Как отмечают специалисты, с 01.11.2025 в 10 часов 00 минут и до 31.12.2025 в 23 часа 55 минут в городе продолжаются важные и длительные ремонтные мероприятия на системах холодного водоснабжения. Работы предполагают модернизацию сетей, замену изношенных труб и общее техническое обновление отдельных участков.

Ремонт производится по следующим адресам: улица Ужвой Натальи (д.60, 66, 72, 78, 82, 96), улица Леся Сердюка (д. 56), улица Метростроителей (д. 1, 3, 4, 6, 8, 10), проспект Соборности Украины (дом 2)

вода, кран, душ

В перечень отключений водоснабжения также внесены дома, жители которых официально предоставили письменный отказ от подключения к централизованной системе горячей воды. Отключения в этих домах будут продолжаться до 31.12.2025 в 20 часов 00 минут. Это жилые дома на улице Леся Сердюка, 22, а также на проспекте Соборности Украины, 238 литера А.

Отдельно коммунальщики сообщают о продлении ремонтов внутридомовых сетей водоснабжения. Работы продолжаются у Гвардейцев-Широнинцев дом. 121. Отключен стояк на 5 квартир (квартиры №№ 55, 59, 63, 67, 71), под.2. Отключен подъезд №9, на 36 квартир (квартиры № 289-324).

Коммунальные службы подчеркивают, что все эти меры необходимы для повышения надежности водоснабжения в Харькове, а также для предотвращения возможных аварий в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.