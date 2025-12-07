Коммунальные службы подчеркивают, что графики отключения воды с 8 по 14 декабря в Харькове необходимы для повышения надежности водоснабжения.

Графики отключения воды с 8 по 14 декабря в Харькове охватывают ряд районов города и часть домов, сообщило издание Politeka.net.

Как проинформировали на официальном сайте 1562 года, график отключения воды в Харькове предусматривает несколько масштабных этапов работ.

На официальном сайте коммунальных служб сообщается, что в течение всего декабря в Харькове продолжатся масштабные плановые и аварийные работы, которые будут влиять на подачу холодной и горячей воды. Значительная часть этих работ приходится именно на период с 8 по 14 декабря.

Как отмечают специалисты, с 01.11.2025 в 10 часов 00 минут и до 31.12.2025 в 23 часа 55 минут в городе продолжаются важные и длительные ремонтные мероприятия на системах холодного водоснабжения. Работы предполагают модернизацию сетей, замену изношенных труб и общее техническое обновление отдельных участков.

Ремонт производится по следующим адресам: улица Ужвой Натальи (д.60, 66, 72, 78, 82, 96), улица Леся Сердюка (д. 56), улица Метростроителей (д. 1, 3, 4, 6, 8, 10), проспект Соборности Украины (дом 2)

В перечень отключений водоснабжения также внесены дома, жители которых официально предоставили письменный отказ от подключения к централизованной системе горячей воды. Отключения в этих домах будут продолжаться до 31.12.2025 в 20 часов 00 минут. Это жилые дома на улице Леся Сердюка, 22, а также на проспекте Соборности Украины, 238 литера А.

Отдельно коммунальщики сообщают о продлении ремонтов внутридомовых сетей водоснабжения. Работы продолжаются у Гвардейцев-Широнинцев дом. 121. Отключен стояк на 5 квартир (квартиры №№ 55, 59, 63, 67, 71), под.2. Отключен подъезд №9, на 36 квартир (квартиры № 289-324).

Коммунальные службы подчеркивают, что все эти меры необходимы для повышения надежности водоснабжения в Харькове, а также для предотвращения возможных аварий в будущем.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: чтобы получить помощь, нужно выполнить одно условие.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: ПФУ предоставляет выплаты на питание, кому доступны.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: украинцам приготовили новые выплаты.