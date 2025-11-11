Случился дефицит продуктов в Харькове, а цены продолжают расти, как на рынке, так и в известных супермаркетах.

В Харькове все ощутимее проявляется дефицит отдельных продуктов, в частности овощей, которые являются основой многих популярных украинских блюд, сообщает Politeka.net.

Ситуация на продовольственном рынке города и страны остается напряженной.

Наибольший рост цен наблюдается тепличными овощами, особенно огурцами, стоимость которых за последний месяц почти удвоилась по сравнению с сентябрем.

Как отмечает эксперт плодоовощного рынка Ксения Гусева, главной причиной столь стремительного подорожания стало резкое снижение температуры. Похолодание существенно повлияло на тепличные хозяйства, приведя к уменьшению урожайности в пять-шесть раз. Поэтому на внутреннем рынке возник заметный дефицит продукции.

По информации производителей, из-за неблагоприятных погодных условий большинство тепличных комбинатов было вынуждено досрочно начать отопительный сезон. Для поддержания оптимального микроклимата в теплицах используют уголь и пеллеты, а расходы на топливо выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Увеличение себестоимости производства оказывало непосредственное влияние на конечную цену огурцов в магазинах и на рынках, что стало ощутимым для потребителей.

Вместе с тем подорожали и тепличные помидоры. Только за последнюю неделю цена на них поднялась примерно на тридцать семь процентов. Аналитики объясняют это стабильно высоким спросом и сокращением предложения, являющегося типичным явлением для осеннего сезона. Из-за похолодания процесс созревания помидоров в стационарных теплицах значительно замедлился, а поставки из парниковых хозяйств, которые раньше помогали сбалансировать базар, фактически прекратились.

В результате произошел дефицит продуктов в Харькове , а цены продолжают расти. Харьковские торговые сети и оптовые поставщики уже активно ищут альтернативные источники закупок. За последние недели зафиксировано увеличение объемов импорта тепличных овощей из соседних стран, что должно помочь частично стабилизировать ситуацию.

Эксперты отмечают, что дефицит может сохраняться до выхода на прилавки нового урожая.

