Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійної роботи підприємств.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області затвердили Канівська міська рада та виконавчий комітет на засіданні 16 грудня, передає Politeka.

Нові розцінки на водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

За словами начальника відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитра Балана, зміни базуються на економічних розрахунках комунальних підприємств. Профільна комісія вивчила документацію та підтвердила необхідність коригування вартості послуг.

Основними причинами перегляду тарифів називають зростання мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, підвищення витрат на електроенергію та її розподіл, збільшення податків, а також дорожчання матеріалів, пального й запасних частин.

З 1 січня 2026 року централізоване водопостачання коштуватиме 55,74 грн за кубометр, водовідведення — 38,28 за куб. м.

Розцінки на обслуговування побутових відходів також змінено. Середнє підвищення становить близько 17%. Для мешканців передбачено субсидії та пільги, що частково компенсують додаткові витрати.

Місячна плата за обслуговування сміття у багатоквартирних будинках із контейнерною системою становитиме 48,14 грн на одного мешканця. У приватному секторі сума за контейнерною схемою така ж, а за безконтейнерною — 40,02 на людину.

Додатково подорожчали операції з перевезення відходів. Один кубометр змішаних відходів із контейнерів для населення обійдеться в 127,49 грн, для бюджетних установ — 138,74, а для інших споживачів — 182,48.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області спрямоване на забезпечення безперебійної роботи підприємств, покриття витрат на зарплати, матеріали та модернізацію систем, а також на підтримку належного рівня обслуговування для населення.

