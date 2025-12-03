Для відновлення отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області потрібно виконати кілька дій.

Частина отримувачів грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області зіткнулася з тим, що виплати було тимчасово припинено через непроходження процедури ідентифікації, пише Politeka.

Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду.

Для відновлення отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області Пенсійний фонд України (ПФУ) закликає всіх, хто опинився в цій ситуації, подати відповідну заяву до територіального органу ПФУ та надати необхідні документи для підтвердження особи та права на соціальні виплати.

У ПФУ нагадують, що проходження фізичної ідентифікації є обов’язковим для тих одержувачів державних соціальних допомог, які станом на початок повномасштабного вторгнення перебували на територіях, де місцеві підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати. Це також стосується тих осіб, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяви на продовження соціальної допомоги.

Йдеться про одержувачів таких видів соціальних виплат:

грошова допомога у Черкаській області для пенсіонерів, які не мають права на пенсію;

допомога особам з інвалідністю;

гроші на догляд;

допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Процедуру ідентифікації можна пройти у зручний спосіб, обравши один із таких варіантів:

Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача виплати;

Онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису;

Через відеоконференцзв’язок, попередньо зареєструвавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

У закордонних дипломатичних установах України, надіславши відомості про проходження ідентифікації поштою до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації отримувача.

