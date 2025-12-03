Частина отримувачів грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області зіткнулася з тим, що виплати було тимчасово припинено через непроходження процедури ідентифікації, пише Politeka.

Про це розповіли в пресслужбі Пенсійного фонду.

Для відновлення отримання грошової допомоги для пенсіонерів у Черкаській області Пенсійний фонд України (ПФУ) закликає всіх, хто опинився в цій ситуації, подати відповідну заяву до територіального органу ПФУ та надати необхідні документи для підтвердження особи та права на соціальні виплати.

У ПФУ нагадують, що проходження фізичної ідентифікації є обов’язковим для тих одержувачів державних соціальних допомог, які станом на початок повномасштабного вторгнення перебували на територіях, де місцеві підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості здійснювати виплати. Це також стосується тих осіб, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяви на продовження соціальної допомоги.

Доплати для пенсіонерів в Харкові

Йдеться про одержувачів таких видів соціальних виплат:

  • грошова допомога у Черкаській області для пенсіонерів, які не мають права на пенсію;
  • допомога особам з інвалідністю;
  • гроші на догляд;
  • допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Процедуру ідентифікації можна пройти у зручний спосіб, обравши один із таких варіантів:

  • Особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації отримувача виплати;
  • Онлайн на вебпорталі електронних послуг ПФУ з використанням кваліфікованого електронного підпису;
  • Через відеоконференцзв’язок, попередньо зареєструвавшись на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;
  • У закордонних дипломатичних установах України, надіславши відомості про проходження ідентифікації поштою до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем реєстрації отримувача.

