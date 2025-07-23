"Укрзаліхниця" звернулась до пасажирів із проханням уважно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів на Черкащині.

Новий графік руху поїздів на Черкащині охопить приміські електропоїзди, "Укрзаліхниця" оголосила про зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в Телеграм-каналі "Укрзаліхниці".

У зв’язку з оптимізацією експлуатаційних витрат, а також через низький пасажиропотік, з 28 липня 2025 року на території Черкаської області відбудуться зміни в розкладі руху деяких приміських поїздів. Частина маршрутів буде скорочена, а окремі рейси тимчасово скасовані. Пасажирів просять звернути увагу на новий графік руху поїздів на Черкащині і враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Починаючи з 28 липня, щопонеділка, щовівторка, щосереди та щочетверга електропоїзд № 6096 курсуватиме лише між станціями Імені Тараса Шевченка та Черкаси. Його попередній маршрут пролягав до станції Гребінка, однак тепер він скорочений і завершуватиметься в Черкасах.

Також із 28 липня тимчасово скасовуються рейси поїзда № 6594/6593 за маршрутом Імені Тараса Шевченка — Черкаси. Ці поїзди не курсуватимуть до подальшого повідомлення.

Додаткові зміни стосуються поїзда № 6091. Починаючи з 29 липня, щовівторка, щосереди, щочетверга та щоп’ятниці він курсуватиме лише за маршрутом Черкаси — Імені Тараса Шевченка. Раніше цей поїзд вирушав зі станції Гребінка, однак маршрут скорочено до Черкас.

"Укрзаліхниця" звернулась до пасажирів із проханням уважно ознайомлюватися з новим графіком руху поїздів на Черкащині перед поїздками та за потреби отримувати актуальну інформацію на офіційному сайті Укрзалізниці або у довідкових службах на станціях.

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