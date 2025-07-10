Місцевим мешканцям повідомили, що їм варто готуватись до обмеження руху в Черкасах, тому розповідаємо про це детальніше.

Обмеження руху в Черкасах почали діяти з 8 липня і триватимуть аж до кінця серпня, повідомляє Politeka.

Про це інформують на на фейсбук-сторінці Черкаської міської ради. Автівки не зможуть проїхати частиною Новопречистенської, а саме від будинку 55 до перетину з Надпільною. Це рішення викликане потребою провести масштабні заміни трубопроводів, які виконує місцева ТЕЦ.

Обмеження руху в Черкасах стосуються не тільки тимчасових перекриттів. Паралельно в місті розгортаються інші дорожні роботи. Протягом цього року в мерії планують оновити покриття ще на кількох десятках локацій. Йдеться і про головні магістралі, і про міжквартальні проїзди.

На засіданні виконкому затвердили перелік із сорока об'єктів, які включають як завершення раніше розпочатих ремонтів, так і нові адреси.

Цьогоріч ремонти торкнуться Абрикосової, Атамановського, Бігучої, Братів Чучупаків, Волонтерської, Ігоря Бойка, Івана Гонти, Івана Кулика, Івана Підкови, Кібенка, Князя Ігоря, Композитора Миколи Лисенка, Лісової, Мечникова, Митрополита Липківського, Михайла Старицького, Надпільної.

Небесної Сотні, Онопрієнка, Поднєвича, Праведниці Шулежко, Правика, Раїси Кириченко, Самійла Кішки, Святослава Хороброго, Соснівської, Спиридона Кириченка, Старшини Бойка, Ярослава Чалого.

Також оновлення чекає на провулки: Хмільник, Віри Борушевської, Вишневий, Цегельний, Вергунівський, Водопарковий, Змагайлівський, Князів Острозьких, Мирослава Скорика, Партизанський, Чайковського. Не залишився поза увагою й міжквартальний проїзд між будинками 69/1 та 83 по вулиці Володимира Великого.

Обмеження руху в Черкасах спричинять певні незручності, але містяни вже звикли до літнього періоду ремонтів. Водночас влада обіцяє зробити усе, щоб ці тимчасові труднощі принесли реальні результати.

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