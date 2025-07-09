У мешканців передмістя з’явився ще один привід для невдоволення через подорожчання проїзду в Київській області.

Подорожчання проїзду в Київській області вже помітно вдарило по гаманцях людей, які щодня їздять на роботу чи навчання до столиці, повідомляє Politeka.

Хоч перевізники запевняють, що підвищення цін було вимушеним, та для багатьох воно стало серйозним тягарем. Подорожчання проїзду в Київській області насамперед відчули мешканці Обухова, Українки та довколишніх сіл.

Йдеться про маршрути, які щоденно зв’язують ці населені пункти з Києвом. Компанія ТОВ Обухівтранс ще на початку року переглянула тарифи, і тепер поїздка до столиці коштує більше. Квиток із Українки або Обухова до станції метро Видубичі обійдеться пасажиру в 70 гривень.

Можливо, така сума не виглядає катастрофічною, якщо їздити зрідка. Але для тих, хто щодня долає цей маршрут, витрати за місяць б'ють по гаманцю. Це особливо помітно для батьків, які возять дітей, працівників із невисоким доходом або студентів, які живуть на стипендію.

Подорожчання проїзду в Київській області не обмежилося лише цим напрямком. Наприклад, квиток з Долини до Києва тепер коштує 115 грн. Такі зміни не могли пройти непоміченими. У соцмережах і на зупинках люди обговорюють нові розцінки, і більшість з них не в захваті.

Кажуть, що рівень сервісу не покращився, а вартість зросла. В той же час, у перевізників своя правда. Вони пояснюють, що за останні два роки вартість пального суттєво зросла, а разом із нею і витрати на ремонт, страхування, податки та зарплати. Якщо нічого не змінювати, довелося б закривати маршрути або скорочувати рейси.

Голова Асоціації перевізників в регіоні Олексій Павленко вважає, що ситуацію можна було б вирішити інакше. Мовляв, підвищення варто було б робити поступово, наприклад на 10 грн щороку. Але востаннє тарифи змінювалися ще у 2022 році, тому нинішній стрибок вийшов різким.

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