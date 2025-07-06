Місцеві мешканці повинні бути готові до впровадження нової системи оплати проїзду в Ужгороді, тому розповідаємо про всі нововведення.

З першого липня 2025 року в Ужгороді офіційно запрацювала нова система оплати проїзду, повідомляє Politeka.

Відтепер усі пасажири, незалежно від віку або наявності пільг, повинні будуть купувати квиток або підьверджувати своє право на безкоштовне пересування містом за допомогою спеціальних валідаторів.

Нова система оплати проїзду в Ужгороді передбачає використання пристроїв, які розташовані біля дверей автобусів і зчитують банківські та транспортні картки або QR-квитки. Після успішної валідації лунає звуковий сигнал, а на екрані з’являється підтвердження.

Це зручний і швидкий спосіб підтвердити розрахунок, однак під час тестового періоду виявилось, що не всі пасажири відразу зрозуміли, як користуватися пристроями. В результаті з’являються затримки і черги, особливо у години пік.

Варто звернути увагу, що пільгову картку не можна прикладати декілька разів поспіль, бо пристрій просто не зчитає її вдруге відразу. Також валідатор не приймає недійсні картки. Якщо ж потрібно купити квиток одразу кільком людям, спочатку на екрані пристрою треба вказати їхню кількість, а вже потім розраховуватись.

У разі, якщо пасажир не провалідовує пільгову карту, він ризикує отримати штраф. Тож користуватися новою системою оплати проїзду в Ужгороді потрібно уважно.

До кінця 2025 року триватиме перехідний період. Поки що люди в окремих випадках можуть заплатити готтівкою. Але вже з 2026 року це скасують повністю, і користуватися можна буде виключно електронікою.

Як зазначив Петро Бобик, начальник відділу транспорту, державних закупівель та зв'язку міської ради, наразі валідаторами оснащені всі 40 комунальних автобусів «Електрон» і 27 автобусів приватних перевізників, а ще один пристрій знаходиться на стадії встановлення.

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