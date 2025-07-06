Местные жители должны быть готовы к внедрению новой системы оплаты проезда в Ужгороде, поэтому мы рассказываем обо всех нововведениях.

С первого июля 2025 года в Ужгороде официально заработала новая система оплаты проезда , сообщает Politeka.

Теперь все пассажиры, независимо от возраста или наличия льгот, должны будут покупать билет или подтверждать свое право на бесплатное передвижение по городу с помощью специальных валидаторов.

Новая система оплаты проезда в Ужгороде предусматривает использование устройств, расположенных у дверей автобусов и считывающих банковские и транспортные карты или QR-билеты. После успешной валидации раздается звуковой сигнал, а на экране появляется подтверждение.

Это удобный и быстрый способ подтвердить расчет, однако во время тестового периода оказалось, что не все пассажиры сразу поняли, как использовать устройства. В результате появляются задержки и очереди, особенно в часы пик.

Следует обратить внимание, что льготную карту нельзя прикладывать несколько раз подряд, потому что устройство просто не считывает ее вторично сразу. Также валидатор не принимает недействительные карты. Если же нужно купить билет сразу нескольким людям, сначала на экране устройства нужно указать их количество, а потом рассчитываться.

В случае, если пассажир не провалидирует льготную карту, он рискует получить штраф. Так что пользоваться новой системой оплаты проезда в Ужгороде нужно внимательно.

До конца 2025 года продлится переходный период. Пока люди в отдельных случаях могут заплатить наличными. Но уже с 2026 года это будет отменено полностью, и пользоваться можно будет исключительно электроникой.

Как отметил Петр Бобик, начальник отдела транспорта, государственных закупок и связи городского совета, валидаторами оснащены все 40 коммунальных автобусов «Электрон» и 27 автобусов частных перевозчиков, а еще одно устройство находится на стадии установки.

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