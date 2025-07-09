У жителей пригорода появился еще один повод для недовольства из-за подорожания проезда в Киевской области.

Подорожание проезда в Киевской области уже заметно отразилось на кошельках людей, которые ежедневно ездят на работу или учебу в столицу, сообщает Politeka.

Хотя перевозчики уверяют, что повышение цен было вынужденным, но для многих оно стало серьезным бременем. Подорожание проезда в Киевской области, прежде всего, почувствовали жители Обухова, Украинки и близлежащих сел.

Речь идет о маршрутах, ежедневно связывающих эти населенные пункты с Киевом. Компания ООО "Обуховтранс" еще в начале года пересмотрела тарифы, и теперь поездка в столицу стоит больше. Билет из Украинки или Обухова на станцию ​​метро Выдубичи обойдется пассажиру в 70 гривен.

Возможно, такая сумма не выглядит катастрофической, если ездить изредка. Но для тех, кто ежедневно одолевает этот маршрут, расходы за месяц бьют по кошельку. Это особенно заметно для родителей, возящих детей, работников с невысоким доходом или студентов, живущих на стипендию.

Подорожание проезда в Киевской области не ограничилось только этим направлением. К примеру, билет из Долины в Киев теперь стоит 115 грн. Такие перемены не могли пройти незамеченными. В соцсетях и на остановках люди обсуждают новые расценки, и большинство из них не в восторге.

Говорят, что уровень сервиса не улучшился, а цена выросла. В то же время у перевозчиков своя правда. Они объясняют, что за последние два года стоимость горючего существенно выросла, а вместе с ней и расходы по ремонту, страхованию, налогам и зарплатам. Если ничего не менять, пришлось бы закрывать маршруты или сокращать рейсы.

Председатель Ассоциации перевозчиков в регионе Алексей Павленко считает, что ситуацию можно было бы решить иначе. Мол, повышение стоило бы делать постепенно, например, на 10 грн ежегодно. Но последний раз тарифы менялись еще в 2022 году, поэтому нынешний скачок получился резким.

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