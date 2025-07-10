Местным жителям сообщили, что им следует готовиться к ограничению движения в Черкассах, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Ограничения движения в Черкассах начали действовать с 8 июля и продлятся до конца августа, сообщает Politeka.

Об этом информируют на фейсбук-странице Черкасского городского совета. Автомобили не смогут проехать по части Новопречистенской, а именно от дома 55 до пересечения с Надпольной. Это решение вызвано необходимостью провести масштабные замены трубопроводов, выполняемых местной ТЭЦ.

Ограничения движения в Черкассах касаются не только временных перекрытий. Параллельно в городе разворачиваются другие дорожные работы. В этом году в мэрии планируют обновить покрытие еще на нескольких десятках локаций. Речь идет и о главных магистралях, и о межквартальных проездах.

На заседании исполкома был утвержден перечень из сорока объектов, включающих как завершение ранее начатых ремонтов, так и новые адреса.

В этом году ремонты коснутся Абрикосовой, Атамановского, Бегущей, Братьев Чучупаков, Волонтерской, Игоря Бойко, Ивана Гонты, Ивана Кулика, Ивана Подковы, Кибенко, Князя Игоря, Композитора Николая Лысенко, Лесной, Мечникова, Митрополита Липков.

Небесной Сотни, Оноприенко, Подневича, Праведницы Шулежко, Правика, Раисы Кириченко, Самойла Кошки, Святослава Храброго, Сосновской, Спиридона Кириченко, Старшины Бойко, Ярослава Чалого.

Также обновление ожидает переулки: Хмельник, Веры Борушевской, Вишневый, Кирпичный, Вергуновский, Водопарковый, Змагайловский, Княжей Острожских, Мирослава Скорика, Партизанский, Чайковского. Не остался без внимания и межквартальный проезд между домами 69/1 и 83 по улице Владимира Великого.

Ограничения движения в Черкассах принесут определенные неудобства, но горожане уже привыкли к летнему периоду ремонтов, однако власти обещают сделать все, чтобы эти временные трудности принесли реальные результаты.

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