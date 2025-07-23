Новый график движения поездов в Черкасской области охватит пригородные электрички, "Укрзалихниця" объявила об изменениях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале "Укрзалихниця".

В связи с оптимизацией эксплуатационных расходов, а также из-за низкого пассажиропотока, с 28 июля 2025 года на территории Черкасской области произойдут изменения в расписании движения некоторых пригородных электричек. Часть маршрутов будет сокращена, а отдельные рейсы временно отменены. Пассажиров просят обратить внимание на новый график движения поездов Черкасской области и учитывать эти изменения при планировании поездок.

Начиная с 28 июля, по понедельникам, по вторникам, средам и по четвергам экспресса № 6096 будет курсировать только между станциями Имени Тараса Шевченко и Черкассы. Его предыдущий маршрут проходил до станции Гребенка, однако теперь он сокращен и будет завершаться в городе.

Также с 28 июля временно отменяются рейсы электрички № 6594/6593 по рейсу имени Тараса Шевченко — Черкассы. Эти поезда не будут курсировать в дальнейшее сообщение.

Дополнительные изменения касаются состава № 6091. Начиная с 29 июля, по вторникам, средам, по четвергам и по пятницам он будет курсировать только по маршруту Черкассы — Имени Тараса Шевченко. Ранее этот поезд отправлялся со станции Гребенка, однако маршрут сокращен до Черкасс.

"Укрзалихниця" обратилась к пассажирам с просьбой внимательно ознакомиться с новым графиком движения поездов в Черкасской области перед путешествием и при необходимости получать актуальную информацию на официальном сайте Укрзализныци или в справочных службах на станциях.

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