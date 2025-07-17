Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області допомагає не лише знайти притулок, а й повернути відчуття дому.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області пропонують у різних селах регіону, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальне житло можна дізнатися на сайті Допомагай.

Зокрема, йдеться про населені пункти: Рацеве, Легедзине, а також Золотоніський район.

У селі Рацеве, що неподалік Чигирина, господарі готові надати частину оселі — три кімнати з кухнею, душем та санвузлом — жінкам, які погодяться доглядати за паралізованим інвалідом. Є інтернет, меблі, нова свердловина з питною водою, фруктові дерева та простора ділянка. Поблизу — Дніпро та мальовничий пляж. Село має школу, садочок і транспортне сполучення з обласним центром.

У Золотоніському районі шукають сім’ю пенсійного віку без шкідливих звичок, яка цінує сільський побут. Будинок доглянутий, з усіма зручностями: газ, піч, холодна вода, господарські споруди, великий сад і город. Є можливість тримати тварин. Село добре облаштоване — асфальт, аптека, лікар, магазини, бібліотека.

Ще одна пропозиція — із села Легедзине. Чоловік поважного віку готовий прийняти одну жінку 60+ для спілкування і затишного життя. У будинку — бойлер, ванна, кухня, п’ять кімнат, фруктовий сад, теплий прийом. Комунальні витрати не сплачуються, оплату не вимагають.

Такі ініціативи — приклад справжньої підтримки та людяності. Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області допомагає не лише знайти притулок, а й повернути відчуття дому.

До слова, на сайті «Допомагай» можна знайти інформацію про безкоштовну домівку, гуманітарну допомогу, медичну підтримку, волонтерські ініціативи та багато іншого.

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