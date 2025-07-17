Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области помогает не только найти убежище, но вернуть ощущение дома.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области предлагают в разных селах региона, сообщает Politeka.

Информацию об актуальном жилье можно узнать на сайте Допомагай .

В частности, речь идет о населенных пунктах: Рацево, Легедзино, а также Золотоношский район.

В селе Рацево , неподалеку от Чигирина, хозяева готовы предоставить часть дома — три комнаты с кухней, душем и санузлом — женщинам, которые согласятся ухаживать за парализованным инвалидом. Есть интернет, мебель, новая скважина с питьевой водой, фруктовые деревья и просторный участок. Поблизости находятся Днепр и живописный пляж. Село имеет школу, садик и транспортное сообщение с областным центром.

В Золотоношском районе ищут семью пенсионного возраста без вредных привычек, ценящих сельский быт. Дом ухоженный, со всеми удобствами: газ, печь, холодная вода, хозяйственные постройки, большой сад и огород. Есть возможность содержать животных. Село хорошо обустроено - асфальт, аптека, врач, магазины, библиотека.

Еще одно предложение — из села Легедзино . Мужчина преклонного возраста готов принять одну женщину 60+ для общения и уютной жизни. В доме – бойлер, ванная, кухня, пять комнат, фруктовый сад, теплый прием. Коммунальные расходы не оплачиваются, оплату не требуют.

Такие инициативы — пример подлинной поддержки и человечности. Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области помогает не только найти убежище, но вернуть ощущение дома.

К слову, на сайте «Допомагай» можно найти информацию о бесплатном доме, гуманитарной помощи, медицинской поддержке, волонтерских инициативах и многом другом.

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