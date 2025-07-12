Щоб ознайомитися з індивідуальним повідомленням про субсидії для пенсіонерів у Черкаській області потрібно виконати кілька кроків.

Пенсійний фонд України розіслав повідомлення про призначення або відмову в наданні житлових субсидій для пенсіонерів у Черкаській області на неопалювальний сезон, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили, як дізнатися, чи призначили пільгу у 2025 році.

У ПФУ зазначають, що отримувачі допомоги можуть ознайомитися з розміром призначеної субсидії для пенсіонерів у Черкаській області та структурою її нарахування. У свою чергу, пільгові категорії громадян мають змогу дізнатися про результати перегляду свого права на пільги на підставі оновлених доходів.

Згідно із законом про Державний бюджет України на 2025 рік та відповідною постановою Кабінету Міністрів, право на пільги мають ті громадяни, у яких середньомісячний дохід на одну особу в родині не перевищує 4240 гривень. Саме це значення наразі є граничним критерієм для надання державної підтримки в межах пільгових програм.

Щоб ознайомитися з індивідуальним повідомленням про субсидії для пенсіонерів у Черкаській області від Пенсійного фонду, необхідно скористатися порталом електронних послуг. Для цього потрібно пройти авторизацію одним із зручних способів — через кваліфікований електронний підпис (КЕП), систему Дія.Підпис або платформу ID.GOV.UA.

Далі потрібно перейти у розділ «Мої повідомлення», обрати вкладку «Індивідуальні повідомлення» і переглянути інформацію про субсидію або пільгу, що вас стосується.

У ПФУ нагадують, що субсидії на неопалювальний сезон автоматично перепризначаються більшості тих домогосподарств, у яких не відбулося змін у складі родини або в матеріальному становищі. Проте існує низка категорій осіб, яким необхідно подати нову заяву. До них належать, зокрема:

орендарі житла;

внутрішньо переміщені особи;

громадяни, які претендують на компенсацію за тверде паливо;

домогосподарства, яким була призначена так звана «нульова» субсидія.

Для подання нової заяви діє спрощена процедура — без необхідності надавати додаткові довідки та декларації. Документи можна подати як онлайн, так і особисто, звернувшись до найближчого підрозділу Пенсійного фонду або до Центру надання адміністративних послуг.

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