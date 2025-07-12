Чтобы ознакомиться с индивидуальным уведомлением о субсидиях для пенсионеров в Черкасской области, нужно выполнить несколько шагов.

Пенсионный фонд Украины разослал сообщения о назначении или отказе в предоставлении жилищных субсидий для пенсионеров в Черкасской области на неотапливаемый сезон, сообщает Politeka.net.

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В ПФУ отмечают, что получатели пособия могут ознакомиться с размером назначенной субсидии для пенсионеров в Черкасской области и структурой ее начисления . В свою очередь, льготные категории граждан могут узнать о результатах пересмотра своего права на льготы на основании обновленных доходов.

Согласно закону о Государственном бюджете Украины на 2025 год и соответствующим постановлением Кабинета Министров, право на льготы имеют те граждане, у которых среднемесячный доход на одного человека в семье не превышает 4240 гривен. Именно это значение является предельным критерием для предоставления государственной поддержки в рамках льготных программ.

Чтобы ознакомиться с индивидуальным уведомлением о субсидиях для пенсионеров в Черкасской области от Пенсионного фонда, необходимо воспользоваться порталом электронных услуг . Для этого нужно пройти авторизацию одним из удобных способов – через квалифицированную электронную подпись (КЭП), систему Действие. Подпись или платформу ID. GOV.UA.

Далее нужно перейти в раздел «Мои сообщения», выбрать вкладку «Индивидуальные сообщения» и просмотреть информацию, касающейся вас.

В ПФУ напоминают, что помощь на неотапливаемый сезон автоматически переназначается большинству домохозяйств, в которых не произошло изменений в составе семьи или в материальном положении. Тем не менее, существует ряд категорий лиц, которым необходимо подать новое заявление. К ним относятся, в частности:

арендаторы жилья;

внутренне перемещенные лица;

граждане, претендующие на компенсацию за твердое топливо;

домохозяйства, которым была назначена так называемая "нулевая" субсидия.

Для подачи нового заявления действует упрощенная процедура без необходимости предоставлять дополнительные справки и декларации. Документы можно подать как онлайн, так и лично, обратившись в ближайшее подразделение Пенсионного фонда или Центр предоставления административных услуг.

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