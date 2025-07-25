Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах надається "Червоним Хрестом" в рамках проєкту "Загони швидкого реагування Червоного Хреста України", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сторінці організації у Фейсбук.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах надається спеціалізованим екіпажам "Загонів швидкого реагування Товариства Червоного Хреста". Їхня місія — допомогти тим, хто не може самостійно пересуватися, але потребує транспортування до медичних чи соціальних закладів. Особливу увагу таким людям приділяє Черкаська обласна організація, яка реалізує програму безкоштовного перевезення для осіб у складних життєвих обставинах.

Це гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Черкасах для маломобільних людей, які через стан здоров’я або інші обставини не здатні самостійно дістатися до місця призначення.

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Завдяки професійній підготовці волонтерів та оснащенню транспорту всім необхідним обладнанням надають можливість безпечно та зручно:

  • доставити людину з лікарні додому;
  • супроводити на медичні огляди, діагностику, процедури чи важливі втручання;
  • організувати міжміське транспортування, якщо пацієнт потребує лікування в іншому регіоні.

Послуга безпечного транспортування стрімко розвивається — з кожним днем зростає кількість звернень. Це свідчить про величезну потребу в системній, доступній та якісній допомозі для маломобільних людей. Команда Червоного Хреста України в Черкаській області постійно вдосконалює свою роботу, щоб охопити якомога більше людей, які опинилися у складних життєвих умовах і не мають підтримки.

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