Багато українців продовжують шукати безпечне місце для життя і безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області може стати в нагоді.

Безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області стає реальною можливістю нарешті знайти спокій завдяки небайдужим людям, повідомляє Politeka.

Як показують оголошення на платформі "Допомагай", безкоштовне житло для ВПО у Черкаській області наразі пропонують у кількох населених пунктах, і умови там дійсно заслуговують на увагу.

В селі Легедзине, що на Тальнівщині, одна родина відчиняє двері свого приватного будинку для одинокої жінки, якій за 60. Господарю дому 75 років, він усе робить сам і шукає не просто когось на підселення, а людину для спілкування.

У будинку п’ять кімнат, є бойлер, санвузол, газове опалення, тож жити тут можна з комфортом. Проживання не потребує оплатинавіть за комунальні послуги. Єдине побажання від господаря, ааби жінка вміла готувати.

Ще один варіант безкоштовного житла для ВПО у Черкаській області з’явився у Золотоніському районі. Тут шукають сім’ю переселенців, яка полюбляє сільське життя, має досвід з городиною й не має шкідливих звичок.

Ідеальний варіант для людей пенсійного віку. Будинок тут доглянутий, мебльований, з газовим опаленням, піччю та грубкою. Загальна площа 48 квадратних метрів, є окрема зала, кухня, спальня, коридор. Вода проведена у кухню, а на подвір’ї облаштоване водопостачання з колодязя.

До речі, у дворі є ще й господарські споруди, де можна тримати худобу чи птицю, якщо буде бажання. Для побуту: літній душ і туалет на вулиці. Село має всю потрібну інфраструктуру: лікарню, школу, дитсадок, аптеку і навіть будинок культури.

До слова, усе це зібрано на одному зручному ресурсі. Платформа "Допомагай" дає змогу знайти не лише дах над головою, а й інші варіанти підтримки по всій країні.

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