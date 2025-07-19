Многие украинцы продолжают искать безопасное место для жизни и бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области может пригодиться.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области становится реальной возможностью наконец-то обрести покой благодаря неравнодушным людям, сообщает Politeka.

Как показывают объявления на платформе "Допомагай", бесплатное жилье для ВПЛ в Черкасской области сейчас предлагают в нескольких населенных пунктах, и условия там действительно заслуживают внимания.

В селе Легедзино на Тальновщине одна семья открывает двери своего частного дома для одинокой женщины, которой за 60. Хозяину дома 75 лет, он все делает сам и ищет не просто кого-то на подселение, а человека для общения.

В доме пять комнат, есть бойлер, санузел, газовое отопление, так что жить здесь можно с комфортом. Проживание не требует оплаты за коммунальные услуги. Единственное пожелание от хозяина, чтобы женщина умела готовить.

Еще один вариант бесплатного жилья для ВПЛ в Черкасской области появился в Золотоношском районе. Здесь ищут семью переселенцев, которая любит сельскую жизнь, имеет опыт с овощами и не имеет вредных привычек.

Идеальный вариант для людей пенсионного возраста. Дом здесь ухоженный, меблированный, с газовым отоплением, печью и печкой. Общая площадь 48 квадратных метров, есть отдельный зал, кухня, спальня, коридор. Вода проведена в кухню, а во дворе обустроено водоснабжение из колодца.

Кстати, во дворе есть еще и хозяйственные постройки, где можно держать скот или птицу, если будет желание. Для обихода: летний душ и туалет на улице. Село имеет всю необходимую инфраструктуру: больницу, школу, детсад, аптеку и даже дом культуры.

Кстати, все это собрано на одном удобном ресурсе. Платформа "Допомагай" позволяет найти не только крышу над головой, но и другие варианты поддержки по всей стране.

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