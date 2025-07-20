Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах є багатогранною та включає декілька послуг.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах надається Червоним Хрестом людям похилого віку, які опинилися в складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році Червоний Хрест активізував усі наявні ресурси для масштабування програми догляду вдома. Це дало можливість значно розширити кількість підопічних, які отримують необхідну гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Черкасах. Станом на сьогодні по всій Україні працюють близько тисячі соціальних помічників, які щодня опікуються понад п’ятьма з половиною тисячами осіб похилого віку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах є багатогранною. Вона включає як фізичну допомогу, так і емоційну підтримку. Працівники допомагають із виконанням побутових завдань, таких як прибирання житла, приготування їжі, прання та заміна постільної білизни. Також вони супроводжують підопічних у медичні заклади, допомагають закуповувати продукти харчування, питну воду, засоби гігієни та інші речі першої необхідності.

При потребі соціальні працівники допомагають сплатити комунальні послуги, організовують прогулянки на свіжому повітрі, а найважливіше – просто спілкуються, даруючи увагу, розуміння та тепло людського слова. Для багатьох літніх людей, які залишилися сам на сам зі своїми труднощами, саме ці щирі розмови стають джерелом внутрішньої сили.

Кожне звернення розглядається індивідуально, і рішення щодо включення людини до програми догляду ухвалюється з урахуванням її потреб та відповідності критеріям проєкту.

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