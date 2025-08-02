Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах надається у вигляді психологічної підтримки і не тільки.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах може бути отримана через волонтерів Товариства Червоного Хреста, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах надається у вигляді психологічної підтримки. З лютого 2022 року різко зросла кількість осіб, які потребують психологічної допомоги. Співробітники та волонтери Товариства Червоного Хреста України працюють у багатьох регіонах країни, надаючи підтримку найуразливішим категоріям населення. Зокрема, допомога спрямована на:

людей літнього віку;

осіб з інвалідністю;

сім’ї, що зазнали важких життєвих втрат (втрата близьких, здоров’я, житла, вимушене переселення);

багатодітні родини;

демобілізованих військовослужбовців та їхні сім’ї;

представників національних меншин;

інших соціально вразливих груп.

Особлива увага приділяється психічному здоров’ю дітей, які часто найболючіше реагують на травматичні події та потребують делікатного, фахового підходу.

З перших днів війни команда Українського Червоного Хреста надає першу психологічну допомогу та базову психосоціальну підтримку як у місцях масового переміщення населення, так і в нових громадах, куди прибули внутрішньо переміщені особи.

Крім того, волонтери організації надають гуманітарну допомога для пенсіонерів у Черкасах у пунктах видачі, де зазвичай спостерігається велике скупчення людей. Там вони не лише надають консультації, а й організовують заходи, які допомагають подолати емоційну напругу. Для дітей та дорослих проводяться творчі майстер-класи, ігри, активності, заняття для підвищення емоційної стійкості та психоедукаційні зустрічі, що допомагають краще розуміти та долати стресові стани.

Таким чином, Український Червоний Хрест продовжує бути поруч із тими, хто цього потребує, допомагаючи не лише фізично, а й емоційно пережити складні часи.

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