Є ситуації, які можуть тимчасово стати причиною відмови у призначенні cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області.

Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області прирзначаються з урахуванням доходів домогосподарства, проте важливо знати всі нюанси, повідомляє Politeka.net.

В ПФУ розкрили, як продаж землі може вплинути на призначення пільги.

Доходи, отримані в результаті продажу земельної ділянки, можуть тимчасово стати причиною відмови у призначенні cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області. Водночас сам факт продажу майна, зокрема землі, не позбавляє людину права на державну допомогу — це підтверджують у Пенсійному фонді України.

Фахівці ПФУ роз'яснюють: при розрахунку права на cубсидії для пенсіонерів у Черкаській області важливе значення має не сам факт укладання угоди купівлі-продажу, а момент отримання прибутку. Якщо внаслідок продажу земельної ділянки людина або родина отримала значну суму коштів, цей дохід враховується при визначенні середньомісячного доходу домогосподарства. Саме на його основі ухвалюється рішення про призначення або відмову у наданні допомоги.

Для прикладу: якщо у квітні 2024 року родина продала земельну ділянку та отримала за неї 80 тисяч гривень, цей дохід буде враховано при розрахунку субсидії на опалювальний сезон 2024–2025 років. Чому? Тому що при поданні заявки на допомогу в жовтні (тобто на початку опалювального періоду) враховуються сукупні доходи за перший та другий квартали поточного року — у даному випадку з січня по червень. Квітневий дохід, відповідно, буде врахований у повному обсязі.

Однак якщо заява на отримання субсидії подається в інший період — наприклад, у липні 2025 року, — то для розрахунків уже беруться до уваги інші квартали: в даному разі — четвертий квартал 2024-го та перший квартал 2025 року. А отже, квітневий дохід уже не фігурує у розрахунку, і може не вплинути на рішення про надання допомоги.

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