Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области утвердили Каневский городской совет и исполнительный комитет на заседании 16 декабря, передает Politeka.

Новые расценки на водоснабжение, водоотвод и управление бытовыми отходами вступят в силу с 1 января 2026 года.

По словам начальника отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрия Балана, изменения основываются на экономических расчетах коммунальных предприятий. Профильная комиссия изучила документацию и подтвердила необходимость корректировки стоимости услуг.

Основными причинами пересмотра тарифов называют рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума, повышение расходов на электроэнергию и ее распределение, увеличение налогов, а также удорожание материалов, горючего и запасных частей.

С 1 января 2026 года централизованное водоснабжение обойдется в 55,74 грн за кубометр, водоотвод — 38,28 за куб. м.

Расценки на обслуживание бытовых отходов изменены. Среднее повышение составляет около 17%. Для жителей предусмотрены субсидии и льготы, частично компенсирующие дополнительные расходы.

Месячная плата за обслуживание мусора в многоквартирных домах с контейнерной системой составит 48,14 грн. на одного жителя. В частном секторе сумма по контейнерной схеме такая же, а по бесконтейнерной – 40,02 на человека.

Дополнительно подорожали операции по перевозке отходов. Один кубометр смешанных отходов из контейнеров для населения обойдется в 127,49 грн, для бюджетных учреждений – 138,74, а для других потребителей – 182,48.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области направлено на обеспечение бесперебойной работы предприятий, покрытие расходов на зарплаты, материалы и модернизацию систем, а также поддержание надлежащего уровня обслуживания для населения.

