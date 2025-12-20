В конце декабря в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будет временно действовать новый график движения поездов из Черкасс.

Новый график движения поездов из Черкасс вводит компания-перевозчик "Укрзализныця", изменения начнут действовать в конце декабря, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци" в Телеграмм-канале.

В конце декабря в связи с проведением ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре будет временно действовать новый график движения поездов. Кроме того, скорректированы маршруты отдельных пригородных рейсов.

В Черкасской области по измененному маршруту будут курсировать следующие рейсы:

23 декабря экспресс №6097 будет курсировать по маршруту Черкассы – Смела вместо направления в сторону станции Тараса Шевченко. На следующий день, 24 числа, поезд №6022 будет совершать движение по маршруту Смела – Черкассы вместо рейса имени Тараса Шевченко – Черкассы.

В период 23, 24, 26 и 29 декабря экспресс №6506 сообщением имени Тараса Шевченко – Знаменка будет курсировать без остановок на станциях Водяное, Степное и Знаменка-2.

Изменения – временные, однако во избежание недоразумений в "Укрзализныце" просят учитывать их при планировании поездок.

Следует также напомнить, что теперь в регионе курсирует меньше пригородных поездов. С 14 декабря был введен новый график движения по "Укрзализныце".

В целом по Украине расписание электричек и дизель-поездов остается без изменений, за исключением Черкасской области. Так в новом расписании уменьшилось количество рейсов, соединяющих областной центр с другими городами области.

С 14 числа отменены экспрессы Умань – Черкассы и Христиновка – Черкассы. Новые рейсы курсируют только на станцию ​​имени Тараса Шевченко:

№6302 Хрыстынивка – им. Т.Г. Шевченко;

№6358 Хрыстынивка – им. Т.Г. Шевченко.

