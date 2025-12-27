Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує безпеку, підтримку та впевненість у складний період.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах стартувала в межах міської програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на людей, які втратили житло через бойові дії, а також на літніх громадян і маломобільних мешканців. Мета — створити безпечні умови проживання та забезпечити базові ресурси для найуразливіших категорій.

Програма включає компенсації за пошкоджене житло, фінансову допомогу на оренду та організацію тимчасових помешкань. Місцева влада облаштовує модульні містечка з усіма необхідними зручностями, а соціальні працівники підтримують літніх людей і осіб з інвалідністю під час оформлення документів.

Щоб скористатися послугою, необхідно подати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Заяви оформлюють для всіх членів домогосподарства за адресою: вул. Харківська, 35, робоче місце №15. Працівники департаменту соціального захисту консультують щодо процедури та допомагають правильно заповнити документи.

Окрім фінансової підтримки, проєкт передбачає комплексні послуги для постраждалих сімей. Це дозволяє швидко компенсувати витрати на оренду та підготувати житло до комфортного проживання. Додатково літнім мешканцям надають допомогу у веденні побуту та отриманні ресурсів для стабільності.

Гуманітарна допомога для ВПО у Сумах забезпечує безпеку, підтримку та впевненість у складний період. Організатори наголошують, що програма працюватиме протягом усього зимового сезону і поступово охоплюватиме все більше родин, які потребують допомоги.

