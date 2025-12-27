Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах обеспечивает безопасность, поддержку и уверенность в сложный период.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумах стартовала в рамках городской программы поддержки внутренне перемещенных лиц, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на людей, лишившихся жилья из-за боевых действий, а также на пожилых граждан и маломобильных жителей. Цель – создать безопасные условия проживания и обеспечить базовые ресурсы для самых уязвимых категорий.

Программа включает компенсации за поврежденное жилье, финансовую помощь в аренду и организацию временных жилищ. Местные власти обустраивают модульные городки со всеми необходимыми удобствами, а социальные работники поддерживают пожилых людей и лиц с инвалидностью при оформлении документов.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Заявления оформляют всем членам домохозяйства по адресу: ул. Харьковская, 35, рабочее место №15. Сотрудники департамента социальной защиты консультируют по процедуре и помогают правильно заполнить документы.

Помимо финансовой поддержки, проект предусматривает комплексные услуги для пострадавших семей. Это позволяет быстро компенсировать расходы по аренде и подготовить жилье к комфортному проживанию. Дополнительно пожилым жителям оказывается помощь в ведении быта и получении ресурсов для стабильности.

Организаторы отмечают, что программа будет работать на протяжении всего зимнего сезона и будет постепенно охватывать все больше семей, нуждающихся в помощи.

