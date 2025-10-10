Дефицит продуктов в Сумской области создает серьезные вызовы для производителей и государственных органов, которые должны реагировать на ситуацию, чтобы минимизировать риски для населения.

Серьезные трудности на рынке пищевых товаров испытываются из-за дефицита продуктов в Сумской области, который возник из-за значительного уменьшения урожая зерновых и масличных культур, сообщает Politeka.

Основными причинами этого стали длительная засуха и разрушительное влияние войны, что негативно отразилось на сельском хозяйстве и логистике.

По оценкам специалистов, нехватка сырья может спровоцировать повышение цен на базовые продукты, такие как хлеб, растительное масло и другие товары первой необходимости. Светлана Литвин, глава аналитического направления Украинской зерновой ассоциации, отметила, что в 2025 году объем зерновых культур ожидается на уровне около 57,7 миллиона тонн, что на 3% больше по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, производство масличных культур прогнозируется ниже на 6% — до 19,9 миллиона тонн, что создает дополнительное давление на внутренний рынок.

Официальная статистика подтверждает негативную тенденцию: урожайность зерновых и масличных культур снизилась примерно на 5%. Поэтому Национальный банк Украины вынужден был пересмотреть макропрогнозы, уменьшив ожидаемый рост ВВП с 3,1% до 2,1%. Экономические последствия ощутимы, поскольку аграрный сектор оказывает непосредственное влияние на стабильность рынка продуктов питания.

Аналитики подчеркивают, что основными факторами дефицита остаются неблагоприятные условия и последствия войны, которые ограничили производство, разрушали инфраструктуру и усложнили логистику. Соответственно, уменьшение объемов сырья ведет к увеличению себестоимости продуктов и росту розничных цен.

Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация может привести не только к краткосрочному дефициту, но и к увеличению зависимости импорта. Поэтому внутренний рынок становится более чувствительным к колебаниям мировых цен, а стабильность стоимости продовольственных товаров для населения находится под угрозой.

Источник: Hromadske.

