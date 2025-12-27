Безкоштовне житло для ВПО в Харкові стало доступним для вразливих груп населення, які вимушено залишили свої домівки через війну.

Безкоштовне житло для ВПО в Харкові надається на термін до одного року та передбачає проживання у приміщеннях, створених місцевими радами або уповноваженими органами, повідомляє Politeka.

У випадку, якщо переселенець або сім’я не може знайти інше помешкання, термін проживання може бути продовжений. При цьому мінімальна норма площі на одну людину становить 6 квадратних метрів.

Рішення про надання безкоштовного житла для ВПО в Харкові ухвалюється за результатами бальної системи оцінки потреби.

За словами організаторів, дах над головою надається першочергово багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним, людям із втратою працездатності та пенсіонерам, чия оселя була зруйнована або стала непридатною для проживання через бойові дії.

Програма спрямована не лише на тимчасове розселення, а й на створення безпечного середовища та підтримку переселенців у відновленні повсякденного життя.

Щоб скористатися послугою, громадяни повинні стати на облік у відповідних органах. Для цього необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, виконавчого органу сільської чи міської ради або районної державної адміністрації.

Після подання документів на кожну особу чи сім’ю заводиться облікова справа та присвоюється індивідуальний номер, за яким здійснюється подальша ідентифікація.

Таким чином, безкоштовне житло для ВПО в Харкові забезпечує переселенцям не лише дах над головою, а й комплексну соціальну підтримку.

