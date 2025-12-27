Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове стало доступным для уязвимых групп населения, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется на срок до одного года и предусматривает проживание в помещениях, созданных местными советами или уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Если переселенец или семья не может найти другое жилище, срок проживания может быть продлен. При этом минимальная норма площади на одного человека составляет 6 квадратных метров.

Решение о предоставлении бесплатного жилья для ВПЛ в Харькове принимается по результатам балльной системы оценки потребности.

По словам организаторов, крыша над головой предоставляется в первую очередь многодетным семьям, семьям с детьми, беременным, людям с потерей трудоспособности и пенсионерам, чей дом был разрушен или стал непригодным для проживания из-за боевых действий.

Программа направлена ​​не только на временное расселение, но и создание безопасной среды и поддержку переселенцев в восстановлении повседневной жизни.

Чтобы воспользоваться услугой, граждане должны встать на учет в соответствующих органах. Для этого необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского или городского совета или районной государственной администрации.

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

Таким образом, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает переселенцам не только крышу над головой, но и комплексную социальную поддержку.

