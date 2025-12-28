Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Черкаській області оприлюднили місцеві газові служби для населення району.

Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Черкаській області передбачає тимчасове припинення газопостачання в кількох населених пунктах для проведення планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Черкаській області опублікували на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Так, у селі Хмільна Канівська дільниця Канівського управління експлуатації газового господарства планує заміну шафового газорегуляторного пункту з 29.12 по 30.12 2025 року.

У цей період блакитне паливо не постачатиметься на вулиці Миру, Перемоги, Хмільнянський Яр та Лесі Українки. Відновлення подачі відбуватиметься по мірі завершення запланованих робіт.

Мешканцям радять перекривати крани перед газовими приладами та забезпечити доступ працівників газового господарства до своїх приміщень під час пуску.

Окрім цього, графік відключення газу на тиждень з 29 грудня по 4 січня в Черкаській області торкнеться й міста Багачеве. Там 30.12 2025 року проводитимуть ремонтні роботи об’єкту системи газопостачання, що призведе до повного припинення газопостачання для абонентів за адресами:

вул. Польова № 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11а, 11б, вул. Олени Лосевої № 1, 1а, 1в, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, пров. Степовий № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, вул. Кривошеї 1а, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

