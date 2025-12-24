Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області необхідне для забезпечення безперебійної роботи підприємств та стабільного надання послуг населенню.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області затверджено Канівською міською радою, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету 16 грудня, а нові ціни на водопостачання, водовідведення та обслуговування побутових відходів набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

За словами начальника відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитра Балана, зміни обґрунтовані економічними розрахунками комунальних підприємств. Профільна комісія детально проаналізувала документи та підтвердила доцільність перегляду вартості.

Причинами подорожчання стали зростання мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму, витрат на електроенергію та її розподіл, підвищення податків, а також збільшення цін на матеріали, пальне та запасні частини.

З 1 січня 2026 року діятимуть такі тарифи: централізоване водопостачання — 55,74 грн за кубометр, централізоване водовідведення — 38,28 за кубометр.

Також змінено розцінки на послуги з управління побутовими відходами. Середнє підвищення становить 17%. Для багатьох мешканців передбачено субсидії та пільги, які компенсують частину витрат.

Місячна плата за обслуговування сміття у багатоквартирних будинках із контейнерною системою становитиме 48,14 грн на одного мешканця. У приватному секторі сума аналогічна для контейнерної схеми, а за безконтейнерною — 40,02 на людину.

Окремі операції з перевезення відходів також подорожчали. Для населення перевезення одного кубометра змішаних відходів із контейнерів коштуватиме 127,49 гривень, для бюджетних установ — 138,74 грн, а для інших споживачів — 182,48 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області необхідне для забезпечення безперебійної роботи підприємств та стабільного надання послуг населенню. Нові розцінки дозволять покривати витрати на матеріали, зарплати та модернізацію систем, а також підтримати належний рівень обслуговування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.