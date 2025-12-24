Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области необходимо для обеспечения бесперебойной работы предприятий и предоставления услуг населению.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области утверждено Каневским городским советом, сообщает Politeka.

Решение было принято на заседании исполнительного комитета 16 декабря, а новые цены на водоснабжение, водоотвод и обслуживание бытовых отходов вступят в силу с 1 января 2026 года.

По словам начальника отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрия Балана, изменения обоснованы экономическими расчетами коммунальных предприятий. Профильная комиссия подробно проанализировала документы и подтвердила целесообразность пересмотра стоимости.

Причинами удорожания стали рост минимальной зарплаты, прожиточного минимума, расходов на электроэнергию и ее распределение, повышение налогов, а также рост цен на материалы, горючее и запасные части.

С 1 января 2026 будут действовать следующие тарифы: централизованное водоснабжение — 55,74 грн за кубометр, централизованный водоотвод — 38,28 за кубометр.

Также изменены расценки на услуги по управлению бытовыми отходами. Среднее повышение составляет 17%. Для многих жителей предусмотрены субсидии и льготы, компенсирующие часть расходов.

Месячная плата за обслуживание мусора в многоквартирных домах с контейнерной системой составит 48,14 грн. на одного жителя. В частном секторе сумма аналогична контейнерной схеме, а по бесконтейнерной — 40,02 на человека.

Отдельные операции по перевозке отходов также подорожали. Для населения перевозки одного кубометра смешанных отходов из контейнеров будет стоить 127,49 грн, для бюджетных учреждений — 138,74 грн, а для других потребителей — 182,48 грн.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области необходимо для обеспечения бесперебойной работы предприятий и предоставления услуг населению. Новые цены позволят покрывать расходы на материалы, зарплаты и модернизацию систем, а также поддержать надлежащий уровень обслуживания.

