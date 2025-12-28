График отключения газа в неделю с 29 декабря по 4 января в Черкасской области обнародовали местные газовые службы для населения района.

График отключения газа в неделю с 29 декабря по 4 января в Черкасской области предусматривает временное прекращение газоснабжения в нескольких населенных пунктах для проведения плановых ремонтных работ, сообщает Politeka.

График отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Черкасской области был опубликован на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины".

Так, в селе Хмельный Каневский участок Каневского управления эксплуатации газового хозяйства планирует замену шкафного газорегуляторного пункта с 29.12 по 30.12 2025 года.

В этот период голубое топливо не будет поставляться на улицы Мира, Победы, Хмельницкий Яр и Леси Украинки. Возобновление подачи будет происходить по мере завершения запланированных работ.

Жителям советуют перекрывать краны перед газовыми приборами и обеспечить доступ работников газового хозяйства в свои помещения во время пуска.

Кроме того, график отключения газа на неделю с 29 декабря по 4 января в Черкасской области коснется и города Багачева. Там 30.12 2025 будут проводить ремонтные работы объекта системы газоснабжения, что приведет к полному прекращению газоснабжения для абонентов по адресам:

ул. Полевая №1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11а, 11б, ул. Елены Лосевой № 1, 1а, 1в, 2, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 26 Степной №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ул. Кривошеи 1а, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

