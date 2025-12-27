У Чернівцях запроваджено новий графік руху транспорту на період зимових свят і канікул, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Чернівецьке тролейбусне управління».

Зміни діятимуть з 25 грудня 2025 року до 9 січня 2026 року. Вони пов’язані зі зниженням пасажиропотоку та необхідністю оптимізувати роботу міських маршрутів у святковий період.

Тролейбуси №2 та №3 курсуватимуть за скоригованим розкладом, що передбачає меншу кількість рейсів у ранкові та вечірні години. Автобуси №1, 5, 8, 9, 15, 23 та 29 також отримали нові часові рамки, з урахуванням змін у попиті на перевезення.

Керівництво КП радить пасажирам уважно перевіряти час відправлення на зупинках і у мобільних додатках, щоб уникнути незручностей. Новий графік руху транспорту в Чернівцях дозволить ефективніше розподілити транспортні засоби та підтримати стабільність перевезень у святкові дні.

Крім того, в Чернівцях також повідомляли про обмеження руху транспорту.

Повне обмеження діятиме 26 грудня з 12:00 до 19:00 на ділянці дороги з одностороннім рухом від будинку №3 до №… У цей же час паркування автомобілів на зазначеній частині площі буде заборонене.

Такі заходи вводять задля безпеки учасників та відвідувачів ярмарку.

Окрім центру міста, незручності зачепили й житлові райони. З 21 грудня 2025 року розпочався капітальний ремонт вулиці Фастівської на ділянці від перехрестя з вулицею Кишинівською до вулиці Руської. Роботи триватимуть до 28 лютого 2026 року, під час яких пересування транспортних засобів на цій ділянці буде частково обмежене.

