В Черновцах введен новый график движения транспорта на период зимних праздников и каникул, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП "Черновицкое троллейбусное управление".

Изменения будут действовать с 25 декабря 2025 года по 9 января 2026 года. Они связаны с понижением пассажиропотока и необходимостью оптимизировать работу городских маршрутов в праздничный период.

Троллейбусы №2 и №3 будут курсировать по скорректированному расписанию, что предполагает меньшее количество рейсов в утренние и вечерние часы. Автобусы №1, 5, 8, 9, 15, 23 и 29 также получили новые временные рамки с учетом изменений в спросе на перевозку.

Руководство КП советует пассажирам внимательно проверять время отправки на остановках и в мобильных приложениях, чтобы избежать неудобств. Новый график движения транспорта в Черновцах позволит более эффективно распределить транспортные средства и поддержать стабильность перевозок в праздничные дни.

Кроме того, в Черновцах также сообщалось об ограничении движения транспорта.

Полное ограничение будет действовать 26 декабря с 12:00 до 19:00 на участке дороги с односторонним движением от дома №3 до №… В это же время парковка автомобилей на указанной части площади будет запрещена.

Такие мероприятия вводятся для безопасности участников и посетителей ярмарки.

Кроме центра города, неудобства задели и жилые районы. С 21 декабря 2025 начался капитальный ремонт улицы Фастовской на участке от перекрестка с улицей Кишиневской до улицы Русской. Работы продлятся до 28 февраля 2026 года, во время которых передвижение транспортных средств на этом участке будет частично ограничено.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для ВПЛ в Черниговской области: что нужно для получения.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Черниговской области: какие товары исчезают с прилавков.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Черниговской области: из-за чего переселенцы могут потерять выплаты.