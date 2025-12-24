Обмеження руху транспорту в Чернівцях створять певні незручності для місцевих жителів чи гостей облцентру, тож розповідаємо, до чого готуватися.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадять через проведення благодійного заходу в центрі міста, повідомляє Politeka.

Про обмеження руху транспорту в Чернівцях стало відомо з розпорядження міського голови. Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути, щоб уникнути ускладнень на дорозі та заторів.

Так, у п’ятницю, 26 грудня, частину Центральної площі у Чернівцях тимчасово закриють для проїзду транспорту у зв’язку з проведенням благодійного ярмарку «Разом до перемоги».

Як йдеться у повідомленні, повне обмеження на проїзд діятиме з 12:00 до 19:00 на ділянці дороги з одностороннім рухом від будинку № 3 до №. У цей самий проміжок часу на зазначеній частині площі також буде заборонено паркування транспортних засобів.

Такі заходи запроваджуються для безпеки учасників ярмарку та відвідувачів заходу.

Окрім центру міста, незручності на дорозі торкнулися й житлових районів. З 21 грудня 2025 року у місті розпочалися роботи з капітального ремонту дороги на вулиці Фастівській.

Роботи виконуються на ділянці від перехрестя з вулицею Кишинівською включно до вулиці Руської. Завершити все планують до 28 лютого 2026 року. Увесь цей період проїзд транспортних засобів на зазначеній ділянці буде частково заборонений.

Перед початком ремонту підрядна організація отримала відповідний дозвіл в управлінні порядку та контролю за благоустроєм міської ради на порушення об’єктів благоустрою. Також передбачено виготовлення схеми об’їзду, яку погодили з Управлінням патрульної поліції Чернівецької області.

