Ограничения движения транспорта в Черновцах создадут определенные неудобства местным жителям или гостям облцентра, поэтому рассказываем, к чему готовиться.

Ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено через проведение благотворительного мероприятия в центре города, сообщает Politeka.

Об ограничении движения транспорта в Черновцах стало известно по распоряжению городского головы. Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты, чтобы избежать осложнений на дороге и пробок.

Так, в пятницу, 26 декабря, часть Центральной площади в Черновцах временно закроют для проезда транспорта в связи с проведением благотворительной ярмарки «Вместе к победе».

Как говорится в сообщении, полное ограничение на проезд будет действовать с 12.00 до 19.00 на участке дороги с односторонним движением от дома № 3 до №. В этот же промежуток времени на указанной части площади также будет запрещена парковка транспортных средств.

Такие мероприятия предпринимаются для безопасности участников ярмарки и посетителей мероприятия.

Кроме центра города, неудобства на дороге затронули и жилые районы. С 21 декабря 2025 г. в городе начались работы по капитальному ремонту дороги на улице Фастовской.

Работы выполняются на участке от перекрестка с улицей Кишиневской, включая улицу Русскую. Завершить все планируется к 28 февраля 2026 года. Весь этот период проезд транспортных средств на указанном участке частично будет запрещен.

Перед началом ремонта подрядная организация получила соответствующее разрешение в управлении порядка и контроля за благоустройством городского совета в нарушение объектов благоустройства. Также предусмотрено изготовление схемы объезда, согласованной с Управлением патрульной полиции Черновицкой области.

