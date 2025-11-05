Пріоритет при наданні грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області надається найбільш вразливим групам населення.

Уряд ухвалив рішення, яке дозволяє розширити можливості отримання додаткової грошової допомоги для пенсіонерів у Харківській області від міжнародних організацій, повідомляє Politeka.net.

Ці виплати надаються громадянам, які постраждали внаслідок війни. Програму реалізують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за підтримки міжнародних донорів.

Грошову допомогу у Харківській області можуть отримати наступні категорії осіб:

внутрішньо переміщені особи,

пенсіонери,

багатодітні родини,

особи з інвалідністю,

мешканці прифронтових або деокупованих територій,

люди, які втратили житло.

Пріоритет при наданні виплат надається найбільш вразливим групам населення, зокрема малозабезпеченим родинам, одиноким літнім людям, жінкам, що виховують дітей без підтримки, а також сім'ям із дітьми з інвалідністю.

Виплати від міжнародних організацій надаються переважно на три місяці, з можливістю продовження на ще три місяці, тобто до шести місяців. Кошти перераховуються на банківські рахунки або можуть бути видані через відділення Укрпошти.

Щоб зареєструватися для отримання допомоги, необхідно слідкувати за оголошеннями, які публікують благодійні організації на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах, зокрема на Facebook. Деякі організації пропонують онлайн-форму для реєстрації, інші приймають заявки лише в офлайн-форматі.

Важливо пам'ятати, що жодна офіційна організація не запитує паролі від банківських карток або спеціальні коди. Оскільки в соцмережах часто з'являються шахраї, перед подачею заявки потрібно обов'язково перевіряти інформацію на офіційних вебсайтах благодійних організацій чи міжнародних фондів, щоб уникнути обману.

