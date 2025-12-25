Купівля нерухомості здатна суттєво вплинути на право отримання грошової допомоги для ВПО у Запоріжжі, повідомляє Politeka.

Як пояснюють фахівці Юридичного порадника для ВПО, порядок призначення та виплати грошової допомоги у Запоріжжі регулюється постановою Кабінету Міністрів України №332 від 20 березня 2022 року.

У цьому документі чітко визначено випадки, коли соцвиплати не призначаються або припиняються, і серед таких підстав вказано факт придбання житла.

Згідно з чинними правилами, грошова допомога для ВПО у Запоріжжі не надається або припиняється, якщо хтось із членів сім’ї придбав квартиру, житловий будинок чи земельну ділянку на суму понад 100 000 грн протягом останніх трьох місяців або вже під час отримання підтримки.

Водночас, юристи звертають увагу, що на практиці ситуація може бути складнішою, ніж здається на перший погляд.

Вони зазначають, що навіть купівля нерухомості за значно меншою вартістю іноді призводить до припинення соцдопомоги. Причина полягає не лише у сумі угоди, а й у статусі та характеристиках самої будівлі.

Соцвиплати можуть скасувати, якщо у власності члена сім’ї переселенця є житло, яке розташоване на території, що не входить до переліку зон, де тривають або тривали бойові дії, або на території, де вже визначено дату їх завершення.

Також підставою для припинення - може стати дім, який знаходиться на території бойових дій чи тимчасової окупації, але при цьому здається в оренду.

Окремо враховується і нерухомість, придбана на таких територіях після того, як вони були внесені до офіційного переліку територій активних або можливих бойових дій чи окупації.

