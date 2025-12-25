Покупка недвижимости способна оказать существенное влияние на право получения денежной помощи для ВПЛ в Запорожье, сообщает Politeka.

Как объясняют специалисты Юридического советчика для ВПЛ, порядок назначения и выплаты денежной помощи в Запорожье регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года.

В этом документе четко определены случаи, когда соцвыплаты не назначаются или прекращаются и среди таких оснований указан факт приобретения жилья.

Согласно действующим правилам, денежная помощь для ВПЛ в Запорожье не предоставляется или прекращается, если кто-то из членов семьи приобрел квартиру, жилой дом или земельный участок на сумму более 100 000 грн. в течение последних трех месяцев или уже во время получения поддержки.

В то же время, юристы обращают внимание, что на практике ситуация может быть более сложной, чем кажется на первый взгляд.

Они отмечают, что даже покупка недвижимости по значительно меньшей стоимости иногда приводит к прекращению соцпомощи. Причина не только в сумме сделки, но и в статусе и характеристиках самого здания.

Соцвыплаты могут быть отменены, если в собственности члена семьи переселенца есть жилье, расположенное на территории, не входящей в перечень зон, где продолжаются или продолжались боевые действия, или на территории, где уже определена дата их завершения.

Также основанием для прекращения может стать дом, который находится на территории боевых действий или временной оккупации, но при этом сдается в аренду.

Отдельно учитывается и недвижимость, приобретенная на таких территориях после того, как они были внесены в официальный перечень территорий активных или возможных боевых действий или оккупации.

